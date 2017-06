Ligue 1: Weah o Ibra? Per i tifosi del Psg, meglio Pauleta

Nei suoi 46 anni di storia, il Paris Saint Germain ha avuto la fortuna di avere diversi attaccanti forti in rosa. Nomi come quelli di Carlos Bianchi, Rai, George Weah, Marco Simone, Nicolas Anelka, Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani. Eppure, secondo i tifosi parigini, il miglior bomber della storia del club è Pedro Miguel Carreiro Resendes, meglio noto come Pauleta.



L'ex punta portoghese ha militato dal 2003 al 2008 al Psg, segnando 109 reti (record della squadra, poi battuto da Ibra) in 211 partite, ed è stato il più votato in un sondaggio promosso da France Football. Una bella soddisfazione per Pauleta, attualmente osservatore del Psg, che in Francia ha vinto 2 coppe di Lega (una con il Bordeaux) e due coppe francesi.