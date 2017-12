Ligue 1, via libera al Var dalla stagione 2018/19

Dopo la Spagna, anche la Francia segue l'esempio dell'Italia: dalla prossima stagione in Ligue 1 sarà introdotto l'uso del Video Assistant Referee che aiuterà gli arbitri in quattro casi (dopo un gol segnato, in un’occasione da rigore, un cartellino rosso diretto o per convalidare l’identità di un giocatore sanzionato). La decisione è stata presa all'unanimità dalla Lega Francese.



Prima del campionato, verrà sperimentato già dai quarti di finale della Coupe de la Ligue (esclusiva Premium Sport) di questa stagione. La diffusione del VAR dovrà anche innescare un meccanismo di "armonizzazione internazionale delle regole" come annunciato dalla IFAB, garante delle leggi del gioco del calcio.