Ligue 1: Verratti supera Balo nello stipendio e ha il bonus comportamentale

Nonostante sia il giocatore più rappresentativo del Paris Saint Germain, tanto che il club francese ha deciso di farne anche il testimonial principale, Marco Verratti è solo il settimo nella classifica degli stipendi parigini come si evince dall'inchiesta dell'Equipe. Il centrocampista prende 500.000 euro lordi al mese a cui però bisogna aggiungere due bonus: fino a 200.000 euro in base al numero di convocazioni e ulteriori 100.000 se si comporta bene. In tutto, 9,6 milioni lordi fino al 2021 come da ultimo rinnovo di contratto. Davanti a lui Thiago Silva (al top con 13.200.000 euro lordi di fisso), Di Maria, Cavani, Thiago Motta, Pastore e Matuidi. Anche se Verratti si prende la rivincita nelle magliette vendute, la sua numero 6 è la più desiderata dei tifosi.



Mario Balotelli, invece, pur essendo il più pagato del Nizza si ferma dietro all'ex Pescara. Per l'attaccante 450.000 euro lordi al mese per uno stipendio annuale di 5.400.000 euro lordi più il solito bonus etico per evitare le "Balotellate": in Francia è pari al 10% dello stipendio mensile, molto meno dei tempi del Liverpool quando gli veniva garantito un milione di sterline.