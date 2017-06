Ligue 1, tutto facile per il Psg: tris al Digione

Anche la Ligue 1 scende in campo per il turno infrasettimanale e naturalmente Premium Sport trasmette le sfide più interessanti di questa sesta giornata.



Il turno si è aperto con la vittoria esterna a Lilla del Tolosa che sale a 7 punti in classifica: la doppietta di Toivonen (12' e 78') ha reso inutile il momentaneo pari casalingo di Basa. Tutto facile, invece, per il Paris Saint Germain: i parigini regolano 3-0 il Digione al Parco dei Principi. La squadra di Emery in vantaggio già al 15' grazie all'autogol di Lang, raddoppio di Cavani al 27' su rigore. Lucas, a venti minuti dalla fine, arrotonda il risultato. Il Psg sale così a 13 punti, agganciando in vetta il Monaco. Proprio la squadra di Jardim farà visità mercoledì al Nizza di Mario Balotelli per dare vita un big match che vale il primato in classifica.