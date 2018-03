Ligue 1, Troyes-Psg 0-2: a segno Di Maria e Nkunku

Tutto facile per il Psg in Ligue 1 in attesa del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid martedì sera al Parco dei Principi. I vice campioni di Francia passano 2-0 sul campo del Troyes grazie ai gol di Di Maria e Nkunku e si riportano a +14 sul Monaco, vittorioso venerdì contro il Bordeaux.



Il tecnico spagnolo pensa all'impegno europeo e attua un robusto turnover: oltre all'infortunato Neymar fuori dall'11 iniziale anche Mbappé (non in perfette condizioni), Cavani, Verratti e Dani Alves. Al centro dell'attacco trova così spazio Draxler, affiancato da Di Maria e dal giovane Nkunku (alla prima da titolare). Ed è proprio Draxler a servire in avvio l'argentino ex United che spreca calciando con il mancino addosso a Zelazny. L'estremo difensore francese quindi interviene per respingere il pericoloso tiro a giro e il sinistro potente di Lo Celso prima di opporsi alla grande alla rovesciata di Nkunku.



A inizio ripresa gli ospiti sbloccano la gara: al 47' assist filtrante di Draxler e tocco vellutato di Di Maria per l'1-0. Il Psg insiste e Nkunku si rende ancora protagonista: il tentativo del 20enne francese di origini congolesi sfiora il palo mentre Cordoval sbroglia una situazione complicata salvando i suoi. Il raddoppio è soltanto rinviato: il solito Nkunku, in posizione di fuorigioco, questa volta non sbaglia davanti a Zelazny su assist di Dani Alves (subentrato a Di Maria). I padroni di casa protestano anche per un possibile fallo di Meunier ai danni di Pelé durante l'azione: l'arbitro allontana il secondo del tecnico Jean Louis Garcia. Nel finale c'è spazio per l'esordio di Timothy Weah: il 18enne figlio di George spreca un facile occasione da gol. Per lui sarebbe stata una serata davvero indimenticabile.