Ligue 1: tris Monaco e aggancio al Nizza, Lione ok a Lille

Nel primo dei due anticipi del venerdì sera della 13esima giornata di Ligue 1, grande esclusiva dei canali Premium, il Monaco vince 3-0 a Lorient e affianca in vetta il Nizza di Mario Balotelli, che andrà domenica in trasferta a st.Etienne.

Chiuso il primo tempo sullo 0-0 nonostante un buon numero di occasioni da entrambe le parti, il tecnico dei monegaschi Jardim fa entrare in campo Falcao al 18' della ripresa e un minuto più tardi, al primo pallone toccato, El Tigre graffia sbloccando il match e realizzando il quinto gol personale in campionato. Tre minuti dopo arriva il colpo del ko per il Lorient, con una bellissima punizione dal limite di Lemar, anche lui al quinto centro, che chiude di fatto la sfida contro il fanalino di coda del torneo. Nel recupero i monegaschi, miglior attacco della Ligue 1, trovano anche il terzo gol firmato dal brasiliano Boschilia. Il Monaco, con ben 39 reti realizzate finora, è la squadra più prolifica non solo di Francia, ma di tutti i principali tornei continentali: i biancorossi fanno in media tre gol a partita e hanno segnato 14 reti in più (ma avendo giocato una gara in più) di Nizza e Psg, impegnato sabato con il Nantes.

Nella gara delle 20.45 non sbaglia il Lione, che passa con grande fatica 1-0 sul campo del Lille e sale al quarto posto in classifica a 22 punti a 4 lunghezze dal Psg. Il gol decisivo arriva in apertura di match con Cornet, che è bravissimo a conludere con freddezza una splendida azione corale della squadra di Bruno Génésio. Nonostante la contestazione dei propri tifosi, il Lille lotta per tutti i 90 minuti, al 55' resta anche in 10 per l'espulsione di Sankhare, ma riesce comunque ad essere pericoloso fino al triplice fischio (clamorosa traversa da fuori all'88esimo). Purtroppo per i padroni di casa, che restano fermi al terz'ultimo posto con 10 punti, non basta.

LA LIGUE 1 IN ESCLUSIVA SU PREMIUM

Di seguito la programmazione di sabato 19 novembre:

Psg-Nantes in diretta alle ore 17.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Marco Piccari

Tolosa-Metz in diretta alle ore 20.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alberto Pucci

Di seguito la programmazione di domenica 20 novembre:

Marsiglia-Caen in diretta alle ore 17.00 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Michele Corti

Saint Etienne-Nizza in differita alle ore 23.00 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Andrea Distaso

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.