Ligue 1: tris del Monaco al Metz, il Nizza continua la marcia

TRIS DEL MONACO

il Monaco non sbaglia in casa contro il Metz: il successo finale per 3-1 consente alla squadra di Jardim di portarsi al terzo posto a un punto di distanza dal Marsiglia. I biancorossi sbloccano con Jorge nel recupero della prima frazione: il brasiliano va in gol con un gran sinistro da fuori dopo la parata di Kawashima su Falcao. L'estremo difensore lascia i compagni in 10 al 50' per fallo da ultimo uomo e i campioni di Francia in carica ne approfittano per allungare: Ghezzal al 67' firma il raddoppio con uno spettacolare mancino a giro. Gli ospiti rientrano in partita con Niane al 72' (stacco aereo) ma a 9' dalla fine Rony Lopes deposita in rete (assist di Fabinho).