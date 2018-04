Ligue 1: tris Champions del Lione, Ranieri non sa più vincere

Il Lione continua a volare e mantiene il terzo posto. Al Parc Olympique Lyonnais la squadra di Genesio travolge 3-0 l'Amiens, conquista la quinta vittoria in fila e si conferma la squadra più in forma della Ligue 1 con 14 gol fatti e soltanto due subiti nelle ultime cinque gare. Un successo netto, ma che sarebbe potuto essere anche molto più largo per l'OL, che ha dominato gli avversari in lungo e in largo sprecando tantissime occasioni da gol.

Il vantaggio arriva alla mezz'ora grazie a una grande giocata di Mariano Diaz, poi il Lione domina ma non concretizza e chiude la partita soltanto nel finale grazie al solito Depay, 14esimo gol in campionato per lui, e a Traorè, che negli ultimi dieci minuti fissano il punteggio sul 3-0 e spediscono il Marsiglia di Garcia a meno tre.

Aspettando il match che può decidere il titolo tra Psg e Monaco, nelle altre gare del sabato continua la marcia senza successi del Nantes di Claudio Ranieri, fermato sull'1-1 in casa dal Digione, mentre in coda fanno punti importanti il Lille (2-2 col Guingamp) e Metz, che torna a vincere espugnando a sorpresa il campo del lanciatissimo Rennes. In ottica Europa, invece, importante colpo esterno del St.Etienne in casa dello Strasburgo.