Ligue 1, tredicesima giornata: PSG-Nantes 2-0

Il Paris Saint Germain risponde al successo nell'anticipo del Monaco battendo 2-0 al Parco dei Principi il Nantes. Grazie al quinto successo nell'ultime sei gare, la squadra di Unai Emery aggancia almeno momentaneamente Monaco e Nizza in testa alla classifica di Ligue 1 (grande esclusiva di Premium Sport). I parigini sbloccano la gara al 13' con Di Maria, che trova il primo gol in campionato con un mancino vincente sull'assists di Agustin, chiamato a sostituire Cavani, lasciato in panchina per 90' dall'allenatore in vista della sfida di Champions League contro l'Arsenal. Gli ospiti si rendono pericolosi in più di un'occasione, ma la fortuna e Trapp aiutano il PSG a portare a casa i tre punti. Il colpo del ko porta la firma di Jesé Rodriguez: l'ex Real Madrid realizza il primo centro con il club francese su un rigore guadagnato da Pastore. Da sottolineare l'uscita di Di Maria in chiusura di primo tempo per un problema alla coscia: le condizioni del "Fideo" saranno monitorate nelle prossime ore.



In serata il Tolosa cade a sorpresa in casa contro il Metz: la squadra di Hinschberger vince 2-1, grazie alle reti di Jouffre e Mandjeck e interrompe la striscia negativa, che l'aveva vista collezionare un solo punto nelle ultime cinque gare. Continua invece il momento negativo degli uomini di Dupraz, a secco di vittorie da quattro match. Il Rennes riesce ad approfittare solo parzialmente del ko del Tolosa (in gol con Edouard): i rossoneri non vanno oltre l'1-1 in casa contro l'Angers, che chiude la partita in nove uomini. Il gol di Pepe nel finale, in risposta a Sio, regala un punto importante agli ospiti. FInisce 1-1 anche tra Bastia e Montpellier in Corsica: padroni di casa in vantaggio grazie all'autogol di Skhiri, poi arriva il pareggio firmato Mounie. In chiave salvezza, vittoria importante, per 1-0, del Nancy sul Dijon: decisivo Badila.

