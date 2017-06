Ligue 1, tre partite a porte chiuse per il Bastia

La Federcalcio francese ha reso note le decisioni disciplinari contro il Bastia dopo le aggressioni ai giocatori del Lione nel match casalingo del 16 aprile scorso, 33.ma giornata di Ligue 1. Il match era iniziato con oltre 50' minuti di ritardo per gli scontri pre-partita tra tifosi di casa e alcuni giocatori ospiti, il primo tempo era terminato 0-0 ma, causa un'altra aggressione al secondo portiere del Lione subito dopo il doppio fischio dell'arbitro, era poi stata sospesa definitivamente al 45'.



I corsi temevano una stangata, soprattutto una penalizzazione in classifica che avrebbe drasticamente ridotto le chance di salvezza (il Bastia è ultimo a due punti dalla zona salvezza), ma il giudice sportivo è stato abbastanza morbido: partita persa a tavolino 0-3, tre match casalinghi da giocare in campo neutro e a porte chiuse e divieto per i tifosi di seguire la squadra in trasferta nei prossimi tre turni di campionato. Inoltre, sei mesi di squalifica per il dg Agostini.

#Sanctions Com Discipline LFP #SCBOL :

Match Bastia-Lyon déclaré perdu pour le SCB.

+ 3 matchs à huis-clos et sur terrain neutre. — SC Bastia (@SCBastia) 4 maggio 2017