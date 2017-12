Ligue 1, Strasburgo-Psg 2-1, prima sconfitta per Emery

Parlare di campionato riaperto forse è troppo, perché è difficile ipotizzare che il Psg possa perdere la Ligue 1 per il secondo anno consecutivo, tanto più dopo aver comprato Neymar e Mbappé spendendo 400 milioni. Ma intanto la prima sconfitta stagionale fa comunque scalpore, soprattutto perché ad infliggerla è una neopromossa, lo Strasburgo, capace di battere 2-1 i parigini.



Finora la squadra di Emery aveva giocato 20 partite, coppe comprese, vincendone 18, pareggiandone 2 (con Montpellier e Marsiglia) e segnando 73 gol: definire impresa quella della matricola alsaziana è persino riduttivo davanti a questi numeri. Anzi, ne aggiungiamo un altro: se scorrete la rosa dello Strasburgo su Transfermarkt, sito specializzato, scoprirete che l'acquisto più caro, Jonas Martin, è costato 1,5 milioni e oggi ne vale 2,5.



Come nasce il k.o.? Il Psg ha i propri demeriti, a partire dalle scelte di Emery, che lascia in panchina Verratti dopo aver già perso per infortunio Thiago Motta e schiera Rabiot davanti alla difesa con Pastore e Draxler mezzali. A dimostrazione che non basta accumulare talento per vincere le partite, il Psg fa fatica a creare gioco, andando a strappi solo grazie alla indiscutibile qualità dei suoi giocatori: Neymar non è particolarmente ispirato, Di Maria spreca un paio di buone occasioni, Mbappé (schierato centravanti al posto di Cavani) capitalizza la prima che gli capita sul piede sull'assist di Draxler, firmando il temporaneo pari e Pastore poco dopo colpisce il palo.



A quel punto il Psg era già sotto per una dormita difensiva su punizione: Da Costa, partito in posizione regolare, ha sbloccato il risultato solo davanti ad Areola infilandolo comodamente di testa. Nella ripresa lo Strasburgo ha il merito di non farsi mettere sotto dai rivali e, al momento giusto, trova la ripartenza vincente con Bahoken che brucia Berchiche in velocità e piazza il destro vincente sotto la traversa. Il Psg reagisce, entrano Cavani e Verratti, Mbappé e Kimpembé sprecano un paio di occasioni, ma non bastano neppure i 9 minuti di recupero per pareggiare anche perché Kimpembé spreca un'altra colossale palle gol. Così arriva un k.o. che mancava dal 30 aprile: le squadre imbattibili non esistono. Anche se spendono 400 milioni.