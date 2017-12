Ligue 1, Strasburgo-Psg 2-1, prima sconfitta per Emery

Parlare di campionato riaperto forse è troppo, perché è difficile ipotizzare che il Psg possa perdere la Ligue 1 per il secondo anno consecutivo, tanto più dopo aver comprato Neymar e Mbappé spendendo 400 milioni. Ma intanto la prima sconfitta stagionale fa comunque scalpore, soprattutto perché ad infliggerla è una neopromossa, lo Strasburgo, capace di battere 2-1 i parigini.



Finora la squadra di Emery aveva giocato 20 partite, coppe comprese, vincendone 18, pareggiandone 2 (con Montpellier e Marsiglia) e segnando 73 gol: definire impresa quella della matricola alsaziana è persino riduttivo davanti a questi numeri. Anzi, ne aggiungiamo un altro: se scorrete la rosa su Transfermarkt, sito specializzato, scoprirete che l'acquisto più caro, Jonas Martin, è costato 1,5 milioni e oggi ne vale 2,5.



Come nasce il k.o.? Il Psg ha i propri demeriti, a partire dalle scelte di Emery, che lascia in panchina Verratti dopo aver già perso per infortunio Thiago Motta e schiera Rabiot davant