Ligue 1, St. Etienne-Montpellier 0-1: decide Mbenza

Dopo aver fermato Psg e Monaco e aver battuto il Nizza nell'ultima giornata, il Montpellier si conferma l'ammazzagrandi del campionato e nell'anticipo della decima giornata della Ligue 1 sbanca 1-0 lo Stade Geoffroy-Guichard di St.Etienne fermando così la corsa della squadra di Óscar García (alla prima sconfitta della sua gestione), che con un successo sarebbe salita al secondo posto.

Gara piuttosto avara di emozioni nel primo tempo, ma a giocare meglio sono sicuramente gli ospiti, che creano in un paio di occasioni i presupposti per andare in vantaggio e passano al 21' grazie a Mbenza, lesto nell'avventarsi sulla corta respinta del portiere di casa dopo un batti e ribatti in area di rigore. Nel finale della prima frazione i padroni di casa provano a scuotersi, ma Lecomte non corre mai dei veri pericoli.

Più divertente invece la ripresa, perché il St. Etienne spinge alla ricerca del pari e scopre il fianco alle ripartenze degli ospiti, che vanno vicinissimi al raddoppio ancora con Mbenza (bravissimo Ruffier col piede). Intorno alla metà del secondo tempo il miglior momento dei padroni di casa, Pajot colpisce la traversa di testa, poi Lecomte compie un intervento decisivo sul tiro ravvicinato di Cabella e Søderlund spara alto da buona posizione. Nel finale lo sterile assedio dei padroni di casa porta solo a due gol annullati per fuorigioco chilometrici, il Montpellier torna a vincere sul campo del St. Etienne 22 anni dopo l'ultima volta e sale a quota 15 in classifica, mentre i padroni di casa, alla prima sconfitta stagionale, restano fermi a 17.