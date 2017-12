Ligue 1, St. Etienne-Monaco 0-4. Jardim rafforza il secondo posto

Nell'anticipo della 18.a giornata di Ligue 1 tutto facile per il Monaco sul campo di un Saint Etienne in caduta libera (6 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 9 gare, la vittoria manca dal 14 ottobre). Jardim si impone 4-0 grazie ai gol di Sidibé, Lemar, Fabinho e Keita e rafforza il secondo posto portandosi momentaneamente a - 6 dal Psg impegnato domani alle 17 a Rennes. L'undici di Sablé ha chiuso in 10 per il rosso al portiere Ruffier, colpevole di aver protestato in maniera veemente dopo la rete di Fabinho (in fuorigioco) andando quasi testa contro testa con il guardalinee.



LA PARTITA

Ai biancorossi bastano tre minuti per passare. Keita si fa respingere dalla dfiesa avversaria la conclusione ravvicinata (passaggio di Rony Lopes) ma Sidibé sulla ribattuta trova l'angolo giusto con un preciso tiro di destro. I campioni di Francia dominano in lungo e in largo e potrebbero subito raddoppiare: Falcao costringe Ruffier alla deviazione in corner e Fabinho sfiora il bersaglio grosso con una botta da fuori. I padroni di casa sono in totale confusione e rischiano di capitolare in numerose occasioni: Gabriel Silva salva sulla linea i suoi sul pallonetto di Falcao e poi il centravanti non inquadra la porta di testa.



Soltanto intorno al 25' i biancoverdi si fanno vedere dalle parti di Subasic: Monnet-Paquet non riesce a dare forza in spaccata anche per la doppia pressione di Glik e Jemerson. I padroni di casa cercando timidamente di guadagnare metri ma al 32' vengono punti per la seconda volta: Lemar non lascia scampo col mancino a Ruffier al termine di una splendida serpentina in area rivale.



Nella ripresa il Monaco dilaga. Al 53' Fabinho ribadisce da pochi passi in rete in posizione di fuorigioco: Ruffier reagisce in modo violento e minaccioso con il guardalinee e viene espulso. La tensione è alle stelle e anche il presidente Caiazzo abbandona il suo posto in tribuna per scendere quasi in campo ed esprimere tutto il suo disappunto. 7' più tardi c'è gloria per Keita: l'ex Lazio non sbaglia su servizio di Fabinho e chiude definitivamente i conti.