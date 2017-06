Ligue 1, spesi 165,4 milioni di euro nel mercato

Non bastasse la situazione attuale di classifica, con Monaco, Nizza e Psg racchiuse in tre punti, la corsa alla Ligue 1 (esclusiva Premium Sport) si accende ancor di più grazie al sontuoso mercato di gennaio. In tutto siamo a quota 165,4 milioni di euro, come riporta il calcolo dell'Equipe, grazie a colpi come quelli di Draxler (il più costoso del mese scorso, Cina esclusa) e Guedes che confermano i parigini come squadra regina del calciomercato. Ma anche chi sta dietro non ha scherzato, vedi il Marsiglia di Garcia che, forte della nuova proprietà americana, ha preso Evra a costo zero prima di lasciarsi andare ai 30 milioni di Payet (cacciato dal West Ham) e i 9 di Sanson dal Montpellier.



Il Lione ha soffiato Depay al Manchester United pagandolo 18 milioni, mentre il Monaco dei record ha scelto solo qualche ritocco: 8,5 milioni per Jorge, terzino ex Flamengo, e altri 3 milioni per l'ex talento Ajax Antonucci. Infine, da segnalare anche il Lille con 8 milioni per El Ghazi, 4 per Magalhes e il prestito di Kishna dalla Lazio.



L'unica squadra che stona è il Nizza, ma quello è un caso a parte: i rossoneri hanno già Balotelli, SuperMario continua ad essere il valore aggiunto che può portare la squadra di Favre al sogno chiamato scudetto.