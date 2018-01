Ligue 1, sospeso Chapron dopo Nantes-Psg

Il giorno dopo il clamoroso caso di Nantes-Paris Saint Germain, la Federcalcio francese ha deciso di sospendere a tempo indeterminato Tony Chapron: l'arbitro, fatto cadere per sbaglio da Diego Carlos, aveva tentato di fargli lo sgambetto per "vendetta" per poi ammonirlo e quindi esperlo (era il secondo giallo).



Il fischietto francese doveva arbitrare Angers-Troyes mercoledì e invece starà fermo. Non solo, sarà pure convocato dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio per chiarire l'accaduto. Secondo l'Equipe, Chapron (d'accordo con l'associazioni arbitri francese) dopo la partita ha inviato alla Federcalcio una comunicazione ammettendo di aver valutato male il caso ed esagerando ad ammonire il difensore del Nantes.