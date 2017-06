Ligue 1: Sirigu nel mirino del Nizza, pronto a raggiungere Balotelli

Due presenze e tanta panchina, non certo il massimo per un portiere che aveva lasciato il Paris Saint Germain per trovare più spazio e che al Siviglia è stato accantonato quasi subito da Jorge Sampaoli. Ecco perché il Nizza vuole riprovare il colpaccio effettuato con Mario Balotelli, e pensa ad ingaggiare Salvatore Sirigu in vista di gennaio.



I parigini non si opporrebbero all'affare, anche perché il portiere 29enne è in prestito e sta svalutandosi, ma è proprio il club spagnolo a titubare: sebbene Sampaoli non lo consideri titolare, è una riserva ritenuta all'altezza e ottimo ricambio per una stagione che propone Liga e coppa europea. Se ne riparlerà, come ha confermato il presidente del Nizza.