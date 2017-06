Ligue 1, show di Plea e Nizza in fuga: Garcia ferma il Psg

Ottimo esordio per Rudi Garcia sulla panchina del Marsiglia. L'ex tecnico della Roma era atteso dal debutto più difficile sul campo del Psg, ma è riuscito ad uscire indenne dal Parco dei Principi. Occasione sprecata per gli uomini di Unay Emery, che nonostante abbiamo dominato il gioco e creato tantissime occasioni da gol, non sono riusciti a sfondare la difesa marsigliese e ora vedono scappare il Nizza in testa alla classifica.

La squadra di Balotelli comanda con sei punti di vantaggio su Cavani e compagni, che in questo inizio di campionato proprio non riescono a trovare continuità di risultati. Il Matador, capocannoniere del campionato con 9 reti, si mangia almeno due occasioni ghiottissime e il Psg perde terreno anche dal Monaco.

Metz-Nizza 2-4

La neopromossa Metz mette i brividi alla capolista Nizza, ma alla fine cade sotto i colpi di Plea, che con una tripletta manda i suoi in fuga in testa alla classifica di Ligue 1 con 4 punti di vantaggio sul Monaco secondo dopo 10 giornate.

Allo Stade Municipal Saint-Symphorien la squadra di Balotelli, in tribuna per un piccolo problema fisico, parte fortissimo andando in vantaggio con il solito Plea dopo 12 minuti, ma a metà primo tempo una papera di Cardinale rimette in corsa i padroni di casa. I rossoneri però non si scompongono, giocano meglio e in chiusura di tempo tornano avanti con la doppietta di Plea, che trasforma un rigore un po' generoso concesso per un fallo su Seri.

Nella ripresa i rossoneri cercano con insistenza il gol della sicurezza, ma al 70' Diallo, appena entrato, scappa alle spalle della difesa ospite e al primo pallone toccato segna la rete del 2-2. Il Nizza si getta all'attacco alla ricerca del gol del nuovo vantaggio, Didillon è super su un tiro a botta di sicura di Plea, ma poi è ancora lo stesso attaccante francese classe '93 a segnare il terzo gol personale con un preciso destro. Nel recupero poi arriva anche il gol del definitivo 4-2 con Cyprien che chiude i conti e fa sognare i tifosi rossoneri.