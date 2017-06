Ligue 1, Sergio Conceicao è il nuovo allenatore del Nantes

Sergio Conceicao è il nuovo allenatore del Nantes. L'annuncio arriva direttamente dal club francese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. L'ex giocatore di Lazio, Parma e Inter ha firmato un contratto biennale e prende il posto di Girard, che paga un pessimo avvio di stagione. I canarini occupano infatti il penultimo posto nella classifica di Ligue 1 con soli 13 punti conquistati in 16 giornate.



Tecnico dal 2010, Conceicao ha allenato Standard Liegi (come vice), Olhanense, Academica, Braga e Victoria Guimaraes. Sabato assisterà al match tra la sua nuova squadra e il Caen (in panchina ci sarà Philippe Mao) e domenica verrà presentato alla stampa.