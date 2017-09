Ligue 1, senza Neymar è un Psg spuntato

Dopo una settimana a dir poco rovente caratterizzata dal "penalty gate" tra Neymar e Cavani, da clamorose voci di calciomercato e dalla "cena di riconciliazione" organizzata da Dani Alves, il Psg si presenta sul campo del Montpellier senza la sua stella (fuori per un piccolo problema all'alluce) e, almeno in avvio, anche senza l'ex Juventus, suo grande amico. L'osservato speciale è ovviamente il Matador, che gioca nel tridente con Draxler e Mbappè, ma non riesce mai a incidere.

Un po' come tutto il Psg, che nel primo tempo giochicchia senza alzare mai il ritmo cercando di sbloccare la gara con le invenzioni dei singoli (Mbappè e Draxler i più vivaci), che però non sembrano affatto ispirati. Il Montpellier si difende con ordine senza rischiare quasi mai e col passare dei minuti prende coraggio e riesce anche ad affacciarsi con discreta continuità dalla parti di Areola. Il primo tempo, noiosissimo, si chiude sullo 0-0 e allora nella ripresa ci si aspetterebbe un Psg all'arrembaggio.

Qualche scoria della settimana è però probabilmente ancora presente nella mente dei giocatori di Emery, che anche nella ripresa entrano in campo molli e leziosi e non riescono mai a creare dei veri pericoli nell'area del Montpellier (soltanto due tiri in porta per la capolista), che ha il merito di non schiacciarsi mai e anzi tenere sempre sulla corda Thiago Silva e compagni. Nel finale entra anche Dani Alves e il Psg con la forza dei nervi prova un assedio all'area dei padroni di casa (Cavani protesta, a ragione, per un mancato rigore), ma gli attacchi sono confusi e nonostante la maggiore qualità dei parigini il Montpellier difende lo 0-0 senza patemi.

Primo passo falso di questo inizio di stagione per la squadra di Emery, che vede avvicinarsi il Monaco a una sola lunghezza di distanza e soprattutto dimostra di aver accusato non poco il polverone scatenatosi in spogliatoio dopo la lite tra due giocatori simbolo: non un bel segnale in vista della sfida di Champions contro il Bayern.