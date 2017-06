Ligue 1, sedicesima giornata: il Nizza va in fuga, Garcia può sorridere

Nel posticipo della sedicesima giornata di Ligue 1 il Nizza di Mario Balotelli, ancora costretto ai box da un problema fisico, batte con un netto 3-0 il Tolosa all'Allianz Riviera e si conferma capolista solitario del torneo con tre punti di vantaggio sul Monaco e quattro sul Psg. La squadra di Favre gioca un calcio molto propositivo e mette in ginocchio gli ospiti già a metà del primo tempo, quando nel giro di tre minuti va in rete due volte e chiude il match. Al 24' segna Plea in spaccata su perfetto suggerimento in verticale di Dante, che due minuti dopo si ripete, questa volta col sinistro, e mette solo davanti al portiere Belhanda, che con un preciso pallonetto segna il raddoppio e il secondo gol personale nella ultime due partite. Nella ripresa i rossoneri gestiscono il ritmo della gara e al primo affondo trovano il tris con Seri, che è bravo a finalizzare una bellissima azione corale. Settimana prossima i ragazzi terribili di Favre faranno visita al Psg (domenica alle 20.45 in diretta su Premium Sport), con una vittoria al Parco dei Principi Balotelli e compagni non potrebbero davvero più nascondersi.

Nelle gare del pomeriggio il Marsiglia di Rudi Garcia supera 3-0 in casa il Nancy portandosi a quota 21 punti. Apre le marcature Thauvin al 46' e nel finale arrotondano il risultato Gomis (80') e Njie (90'). Nelle fila degli ospiti espulso Pedretti all'82'. Sorride anche il Rennes che regola 2-0 il Saint-Etienne: decidono le reti di Ntep al 55' e Grosicki al 90': i rossoneri grazie a questo successo volano al quarto posto in classifica.



LE PARTITE DI SABATO

Il sabato della sedicesima giornata di Ligue 1 viene inaugurato dalla sconfitta a sorpresa del Paris Saint Germain. che ferma la sua corsa dopo cinque vittorie consecutive. La squadra di Emery perde 3-0 allo stadio della Mosson contro il Montpellier e viene scavalcata in classifica dal Monaco. I padroni di casa passano in vantaggio al 43' con Lasne, che supera con un pallonetto Areola. Il raddoppio arriva al 48' e porta la firma del franco-tunisino Skhiri. Il Psg ha un paio di grandi occasioni per pareggiare, ma in entrambi i casi Matuidi è impreciso al momento tiro. All'80' allora Boudebouz si mette in proprio e sorprende Areola con un gran tiro dalla distanza. Settimo gol in stagione per l'algerino e vittoria di prestigio per il Montpellier, che sale a quota 19 punti in classifica. Brutta battuta d'arresto, invece, per i campioni di Francia, proprio una settimana dello scontro diretto contro il Nizza.



Nella gare della sera il Monaco strapazza il Bastia: allo Stade Louis II finisce 5-0. Per gli uomini di Jardim, vanno in gol Mbappe, Lemar, Falcao (doppietta) e Carrillo. Il club del Principato supera così il Psg e si conferma miglior attacco di tutti i principali campionati europei. In chiave Europa, vittoria convincente del Guingamp sul Nantes: allo Stade de Roudourou decisive le reti di Briand e Salibur per il 2-0 finale. Cade il Bordeaux in casa: il Lille vince 1-0 grazie a De Preville, con Rolan che fallisce un rigore per i Girondins. Spettaccolare 2-2 tra Angers e Lorient: ospiti avanti con Marveaux, Diedhiou e N'Doye ribaltano il punteggio prima del definitivo pareggio firmato da Waris. Infine, Metz-Lione viene interrotta sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa dopo che due petardi colpiscono il portiere dell'OL, Anthony Lopes.