Ligue 1, Saint Etienne-Strasburgo 2-2: Sablé non svolta

Il Geoffroy-Guichard fischia dopo il 2-2 casalingo del Saint Etienne contro lo Strasburgo, anticipo della quattordicesima giornata di Ligue 1. Un pareggio che non fa sparire le nuvole sopra la testa dei verdi, alla seconda gara con Sablé (un pari e un ko) e che consente ai padroni di casa di agganciare il Caen ma anche di rischiare di veder aumentare la distanza dalla zona europea. Gli ospiti, invece, nonostante la dodicesima gara di fila con almeno un gol subito raccolgono un punto prezioso in chiave salvezza



Il copione della partita si ripete nelle due frazioni di gioco. Il Saint Etienne prova a fare gioco ma con fatica arriva dalle parti dell'area avversaria: non appena riesce a concretizzare la mole di gioco, lo Strasburgo ci mette pochi minuti a punirlo (e a minare le certezze della squadra di Sablé). Nel primo tempo, dopo il palo di Bamba, padroni di casa in vantaggio con il terzo gol stagionale di Hernani ma solo due minuti dopo Aholou con un calcio volante la mette sotto il sette. Nella ripresa nuovo sorpasso verde con Monnet Paquet ma poco dopo l'ingenuità di Florentin Pogba (fratello di Paul) - che trattiene in area Kone - consente a Martin di fare 2-2 su rigore.