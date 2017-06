Ligue 1, Saint Etienne fermato sul 2-2 dal Bordeaux: Europa League ormai svanita

L'Europa League è un sogno ormai svanito per il Saint-Etienne: il pari contro il Bordeaux condanna quasi definitivamente i Verts, settimi e quasi spacciati a meno di un crollo del Marsiglia negli ultimi turni. Non basta una delle tifoserie più calde del continente a spingere la squadra oltre i propri limiti: finisce 2-2 lo scontro diretto, i Girondins restano a a +7 a due giornate dalla fine e chiuderanno senz'altro il campionato davanti agli avversari ipotecando così la qualificazione all'Europa League.



La partita è bloccata nella prima parte, poi si accende poco prima dell'intervallo: passa in vantaggio il Bordeaux su calcio di rigore trasformato da Ounas, poi subito dopo pareggia Beric su meraviglioso assist di tacco di Hamouma. Nella ripresa è Laborde a firmare il nuovo vantaggio dei Girondins su assist di Plasil, poi il St. Etienne sfiora di nuovo il pari immediato con un tiro di Monnet-Paquet deviato miracolosamente in angolo da Carrasco. Il 2-2 arriva al 64' grazie all'aiuto della goal line technlogy: forse Pajot controlla col braccio prima di calciare, Sabaly non riesce a respingere e forse è decisivo il suo tocco a far oltrepassare la linea bianca alla palla. Nel finale i Verts spingono, Pallois viene espulso al 91', ma il Bordeaux resiste all'assedio finale.