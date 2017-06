Ligue 1, riscatto Monaco: 3-0 al Nancy. Psg travolgente con il Bastia

Nella 36.ma giornata di Ligue 1 il Monaco si riscatta dopo il ko nella semifinale di andata di Champions contro la Juventus battendo il Nancy 3-0 in trasferta. La formazione di Jardim (soltanto Bakayoko e Mbappé vengono risparmiati in vista del ritorno con i bianconeri) sblocca il match in avvio: la sfortunata deviazione di Badila al 3' su traversone dalla destra di Germain beffa N'dy Assembee. Al 40' arriva il raddoppio della capolista: cross di Lemar e stacco vincente di Bernardo Silva. Nella ripresa i biancorossi controllo senza troppi affanni e chiudono i conti con il destro ravvicinato dello scatenato Lemar, servito da Dirar all'86'.



Con questo successo i monegaschi mantengono il primato solitario con tre punti di vantaggio sul Psg e una partita ancora da recuperare: la vittoria del campionato si avvicina. Prima Jardim tenterà l'impresa allo Stadium: un'impresa che sembra davvero ai limiti dell'impossibile...

PSG-BASTIA 5-0

La sconfitta subìta a Nizza è dimenticata. Il Psg si riscatta travolgendo 5-0 il Bastia. Di Lucas, Verratti, Cavani (doppietta) e Marquinhos i gol del successo della squadra di Emery.



I padroni di casa assediano gli avversari fin dalle battute iniziali (occasioni di Meunier e Thiago Silva, traversa clamorosa di Lucas Moura con un gran tiro da fuori) ma trovano il vantaggio soltanto al 32'. Lucas sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Matuidi e sul filo del fuorigioco non sbaglia. Il numero 14 è protagonista anche tre minuti più tardi quando cade in area dopo un contatto e resta a terra: il portiere del Bastia Leca va a sincerarsi delle sue condizioni, il Psg pare intenzionato a fermare il gioco mentre invece Verratti prosegue. Il centrocampista azzurro lascia partire un destro che vale il raddoppio tra le proteste dei rivali, in particolare dell'estremo difensore. I parigini potrebbero poi dilagare ancora con Verratti (grande dribbling prima della conclusione in precario equilibrio) e Cavani, impreciso sotto porta.



Nella ripresa, dopo un quasi autogol di Matuidi, il Psg riprende ad attaccare: Draxler sfiora il tris e Cavani si vede annullare due gol dall'arbitro Letexier. La punta uruguaiana firma il 3-0 al 76' al termine di un'azione da applausi (colpo di tacco di Draxler e assist di Guedes). L'ex attaccante del Napoli fallisce poi un calcio di rigore prima del poker realizzato da Marquinhos all'82': tocco sulla linea dopo un delizioso pallonetto del giovane Lo Celso. L'argentino (alla sua seconda presenza in prima squadra) si fa ancora apprezzare per uno splendido sinistro che si stampa sulla traversa. A chiudere i conti ci pensa all'89' Cavani: doppietta e timbro numero 33 in campionato.

LE ALTRE PARTITE

Il Guingamp travolge 4-0 il Digione: decidono le doppiette di Briand e Salibur. Il Metz passa 2-0 sul campo del Lille grazie a Manjeck e Cohade. Successo esterno anche per il Caen contro il Tolosa: Santini al 58' regala tre punti preziosissimi in ottica salvezza a Garande. Infine termina 1-1 la sfida tra Lorient e Angers: Manceau replica per gli ospiti a Philippoteaux.