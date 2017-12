Ligue 1, Rennes-Psg 1-4, Neymar-Mbappé-Cavani, tutto facile

Tutto facile: lo dice il risultato. E in qualche modo lo dice anche la partita. Il Psg si sbarazza del Rennes vincendo 4-1 in trasferta e rimanda il Monaco a distanza di sicurezza, lontano 9 punti: per la capolista, considerando anche i gol del tridente al completo, una giornata di festa, anche perché l'avversario era reduce da 10 punti nelle ultime 4 gare. Ma la differenza è stata netta sin dall'inizio.



Neymar, al rientro dopo aver saltato le ultime due partite contro Lille (in campionato) e Strasburgo (in Coupe de La Ligue), fa centro dopo 4 minuti a porta vuota sfruttando un assist di Mbappé, poi ricambia il favore poco più tardi quando, imbeccato da Draxler, trova il giovane compagno a un passo dalla linea per il raddoppio.



Sembra tutto facile, appunto, con Verratti che se la cava schierato in regia tra Lo Celso e Draxler, ma è qui che il Psg si complica un po' la vita, prima perché Cavani fallisce due-tre occasioni, andando vicino al gol anche con un bellissimo colpo di tacco salvato sulla linea da un difensore avversario, e poi perché in apertura di ripresa una dormita su calcio d'angolo permette a Mubele di riaprire i giochi.



Il Rennes resta anche in dieci per l'espulsione di André, ma ci crede e Khazri va vicino al pari, chiedendo anche un rigore per una trattenuta di Kimpembé. Ci vuole una magia di Cavani (delizioso pallonetto su assist di Neymar) per scacciare via la paura. Poi proprio Neymar firma la doppietta personale che di fatto chiude i giochi, anche se al 90' il Rennes sbaglia un rigore con Khazri dopo l'espulsione di Kimpembé. Ed è qui, forse, l'unico neo: è da cinque partite consecutive che il Psg subisce gol, vittima di distrazioni clamorose.



Nelle altre gare della giornata, il risultato più eclatante è il 3-1 del Metz sul campo del Montpellier, dove a settembre fa il Psg aveva pareggiato 0-0. E risaliva a tre mesi fa (17 settembre) anche l'ultima vittoria del fanalino di coda della Ligue 1, brava a vincere in rimonta, nel finale. Ma la salvezza dista ancora 11 punti e ci vorrà comunque un miracolo. Per il resto il Lille ormai orfano di Bielsa crolla a Digione (3-0), lo Strasburgo piega il Tolosa e aggancia il Caen, bloccato sullo 0-0 dal Guingamp, mentre il Troyes batte 1-0 l'Amiens.