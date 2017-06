Ligue 1, Rennes-Psg 0-1: decide Draxler

Il Paris Saint Germain non sbaglia ed esce dalla trasferta di Rennes con i tre punti, prima vittoria fuori casa dopo un mese. Nella ventesima giornata di Ligue 1, ai campioni in carica basta un gol - bellissimo - del neo-acquisto Draxler (due reti in due match) per salire a 42 punti a braccetto con il Monaco e a-2 dal Nizza, che però devono ancora giocare. Successo meritato anche se più sofferto del previsto contro una squadra che comunque lotta per l'Europa League.



Al terzo minuto grave errore di Cavani, tocco sottoporta da dimenticare, al nono Draxler fa le prove del gol ma Costil dice no. Alla mezz'ora incredibile rigore negato a Verratti che dribbla il portiere avversario, forse trascina un po' la gamba, ma viene nettamente steso eppure ammonito per simulazione. L'azzurro si rifà al 39' servendo Draxler che dal limite scocca un destro a giro che si infila in rete come un colpo di biliardo. Nella ripresa il Psg controlla, rischia poco e l'emozione più grande è la sostituzione di Cavani che, arrabbiatissimo, esce dal campo senza dare la mano ad Emery.



Nelle altre partite tonfo del Guingamp sul campo del Lorient: l'undici di Kombouare passa con Salibur al 40' ma nella ripresa subisce la rimonta firmata da Waris (72'), Cabot (82') e Waris (90'). Colpo esterno del Nantes di Conceicao che passa 1-0 sul campo del Tolosa: decide Sala al 20'. Successo di misura anche per il Nancy sul Bastia grazie a Dia (59'). Terminano 1-1 Angers-Bordeaux e Montpellier-Digione.

