Ligue 1, Rennes-Marsiglia 0-3: show di Thauvin

Il Marsiglia lancia segnali di continuità, il 3-0 sul campo del Rennes significa seconda vittoria consecutiva e secondo posto temporaneo in attesa di cosa faranno Monaco e Lione. In ogni caso, buone notizie per Rudi Garcia che dopo 27 minuti qualche brivido sulla schiena lo aveva percepito: dopo il fallo subito in area da Mexer, Thauvin infatti sbaglia il conseguente rigore (menzione d'onore, però, per la grande parata di Koubek).



Ma gli dei del calcio sorridono all'Olympique che, poco dopo il gol annullato per fuorigioco a Hunou, sbloccano con Germain imbeccato da una grande invenzione proprio di Thauvin: grandi proteste del Rennes per il controllo dell'ex Newcastle ma sembra prenderla con la pancia. Ancora una volta gol sbagliato-gol subito a fine primo tempo: Sakai salva sulla linea la botta a colpo sicuro di Sarr, Sanson invece insacca di prima intenzione sull'assist di Germain.



La ripresa è puro controllo degli ospiti nonostante la buona volontà della squadra di Lamouchi, alla terza sconfitta consecutiva contro una big (sfide in serie contro Psg, Monaco e, appunto, Marsiglia), alla fine arriva pure il tris di Thauvin che di testa si fa perdonare l'errore dal dischetto e sfiora pure il poker con una clamorosa traversa da centrocampo.