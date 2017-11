Ligue 1, Rennes: Gourcuff esonerato dopo 4 vittorie consecutive

"Christian Gourcuff è il primo allenatore nella storia della Ligue 1 a essere esonerato nel corso della stagione malgrado tre vittorie consecutive". L'Opta, l'agenzia di elaborazione dati, ne fornisce uno niente male: l'allenatore del Rennes, padre dell'ex milanista Yohan che gioca nella sua stessa squadra, lascia la panchina dopo tre 1-0 di fila in campionato, cui andrebbe aggiunto, a onor del vero, il 2-1 al Digione in Coppa che porta a 4 i successi complessivi ottenuti uno dietro l'altro.



Olivier Letang, però, ha deciso comunque di mandarlo via: il nome è quello dell'ex braccio destro di Leonardo, rimasto al Psg come direttore sportivo anche dopo l'addio del brasiliano e poi di fatto costretto a cambiare rotta dopo l'arrivo di Kluivert a Parigi. Letang, chiamato dalla proprietà per dare una svolta al club, è stato anche calciatore ed è diventato il nuovo presidente del Rennes venerdì, ha assistito al successo sul Bordeaux e dopo un colloquio con Christian Gourcuff, l'ha esonerato, evidentemente per diversità di vedute. Una scelta apparentemente senza logica, ma forse non del tutto.



Il Rennes è decimo in Ligue 1, a quota 15 punti, a +5 sulla zona retrocessione e lontano dalla zona Europa, che comunque non era l'obiettivo stagionale. A guidarlo, dalla prossima partita in poi, sarà Sabri Lamouchi, vecchia conoscenza italiana come calciatore, per le sue esperienze con Parma e Inter.