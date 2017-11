Ligue 1, Rennes-Bordeaux 1-0: decide l'autogol di Toulalan

RENNES-BORDEAUX 1-0 (Qui cronaca e tabellino)



Continua la crisi nera del Bordeaux, battuto 1-0 dal Rennes nell'anticipo della 12.a giornata di Ligue 1, e alla terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro Amiens e Monaco (la vittoria manca dallo scorso 23 settembre in casa con il Guingamp). Sorridono invece i rossoneri, al quarto successo di fila considerati anche i sedicesimi di Coupe de la Ligue, e vittoriosi dopo sei anni contro i Girondini.



Il gol partita arriva all'11': Khazri batte una punizione dalla sinistra e Toulalan devia di testa nella propria porta sorprendendo l'incolpevole Costil. La reazione degli ospiti è deficitaria, e nei minuti immediatamente successivi, e più in generale nell'arco di tutti i 90': i rossoneri mettono in mostra una migliore condizione fisica, arrivando primi su ogni pallone, e restano molto compatti fra i reparti non perdendo mai la bussola. Al contrario i Girondini non sembrano mai davvero convinti di poter arrivare al pareggio e facilitano così il compito dei difensori rivali fino al triplice fischio conclusivo. La squadra di Gourvennec si sveglia soltanto nel finale: Mendy all'ultimo respiro fallisce l'occasione del pareggio non inquadrando lo specchio della porta. Christian Gourcuff porta a casa i tre punti facendo leva sul cinismo e sull'accortezza tattica.