Ligue 1, quindicesima giornata: il Monaco si fa riprendere dal Dijon

In Francia si gioca il turno infrasettimanale, valido per la quindicesima giornata di Ligue 1 (esclusiva di Premium Sport). Tra le sfide di martedì spicca il pareggio, per 1-1, tra Dijon e Monaco, con la squadra di Jardim che viene raggiunta dagli avversari nei minuti finali del match dello Stade Gaston-Gerard. Il club del Principato passa in vantaggio al 17' grazie al sesto centro nelle ultime sette gare dell'argentino Carrillo. Dopo aver segnato l'1-0, gli ospiti non creano più grandi pericoli e allora la formazione di Dall'Oglio prende coraggio. E, dopo aver sfiorato in più di una circostanza il gol, all'87' arriva il pareggio sull'asse Diony-Sammaritano. Terza rete in campionato per l'esterno del Dijon, che interrompe la striscia positiva del Monaco, reduce tra vittorie consecutive, e regala un punto importante ai suoi in chiave salvezza. I monegaschi agganciano almeno provvissoriamente il Nizza in vetta alla classifica, ma sanno bene di aver sprecato una chance importante.



Nelle altre gare della serata allo stadio Pierra Mauroy il Lille batte 4-2 il Caen e lo raggiunge al quattordicesimo posto della graduatoria. Per la squadra di casa, vanno in rete Eder - eroe del Portogallo nella finale di EURO 2016 - Sliti, De Preville e Ronny Lopes. Le reti degli avversari, invece, portano la firma di Feret e Rodelin. Stop inaspettato per il Rennes in trasferta contro il Lorient, ultimo in campionato. Gli uomini di Casoni vincono 2-1, grazie alle reti dell'ex laziale Ciani e Waris, e ritrovano il successo dopo cinque sconfitte e due pareggi. Di Giovanni Sio il gol degli ospiti, che ora rischiano di perdere il quarto posto.

In esclusiva assoluta su Premium Sport la quindicesima giornata della “Ligue 1” francese.

Di seguito la programmazione di mercoledì 30 novembre:

Diretta Premium Ligue 1 dalle ore 19.00 su Premium Sport 2 HD

Psg-Angers in diretta alle ore 21.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Luca Gregorio. Commento tecnico: Federico Balzaretti

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.