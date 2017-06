Ligue 1, quattordicesima giornata: Monaco show, Marsiglia al tappeto

Il sabato pomeriggio della quattordicesima giornata di Ligue 1 viene aperto dalla straordinaria vittoria del Monaco sull'Olympique Marsiglia: gli uomini di Jardim vincono 4-0 allo Stade Louis II e si portano, almeno momentaneamente, in vetta, alla pari del Nizza, impegnato domenica contro il Bastia. I monegaschi si rendono protagonisti di un primo tempo fantastico. Al 23' Boschilia sblocca la sfida con il suo marchio di fabbrica: il brasiliano batte Pelé con una punizione magistrale, che vale il suo quarto gol in campionato (il terzo su calcio piazzato). Il raddoppio arriva al 29' con Germain, bravo a sfruttare l'ottimo assist di un indiavolato Bernardo Silva. Al 29' l'ex attaccante del Nizza siglia il 3-0 grazie a un pregevole destro, da posizione difficile, che si infila nell'angolino opposto. Doppietta personale e quinta rete in Ligue 1 per Gerrmain. Nella ripresa i padroni di casa si limitano a controllare la gara e rischiano solo al 75', quando Cabella viene fermato sul più bello da Subasic, che risponde da campione al destro dell'ex Newcastle. Al 91' l'argentino Carrillo chiude definitivamente i conti con un colpo di testa sulla respinta di Pelé sulla conclusione di Germain. Terzo successo consecutivo e quarto nelle ultime cinque gare per la formazione del Principato. Per Rudi Garcia solo 4 punti in cinque partite.



In serata il Bordeaux vince 3-2 allo scadere in casa contro il Dijon. I Girondins vanno due volte sotto, a causa dei gol di Abeid e Tavares, ma tornano sempre in partita, grazie a Rolan e soprattutto a Kamano, che tra l'88' e il 92', completa la rimonta regalando tre punti preziosissimi che valgono il quinto posto. Alla pari del Bordeaux c'è il Guingamp, che pareggia 1-1 in trasferta col Caen. Padroni di casa in vantaggio con Rodelin, ma nel finale di gara De Pauw riprende gli avversari. Allo stadio Saint Symphorien va in scena una gara molto divertente: Metz-Lorient finisce 3-3. Falette sblocca la gara, poi Waris e le due reti di Moukandjo portano gli ospiti sul 3-1. Tra il 75' e 78' si scatena che Vion, che con una doppietta ristabilisce il punteggio in parità. Alla serata dei pareggi partecipano anche Montpellier-Nancy e Nantes-Lilla: entrambe le sfide si chiudono sullo 0-0.



Nell'anticipo del venerdì vittoria importante per il Rennes. I rossoneri battono 1-0 il Tolosa grazie al gol dell'ex milanista Yohann Gourcuff in avvio. Con questi tre punti la squadra di Christian Gourcuff sale al quarto posto a quota 24 mentre il Tolosa resta fermo a 19. Passano 40 secondi e i padroni di casa passano: filtrante di Ntep per l'ex milanista Gourcuff che infila di esterno destro un non impeccabile Lafont, sorpreso al pari della difesa ospite. I rossoneri, approfittando della netta supremazia sulle fasce, insistono: Ntep non inquadra la porta mentre Hunou spreca da posizione ravvicinata. Con il trascorrere dei minuti la squadra di Dupraz si registra, alza il proprio baricentro e crea pericoli alla porta di Costil. L'estremo difensore rimedia su Braithwate al termine di un'azione confusa e quindi viene graziato dallo stesso numero 9 al 37'. Nella fase finale della prima frazione il Rennes torna in avanti sfiorando il raddoppio: il palo salva Lafont sull'impercettibile deviazione di Pedro Mendes. In avvio di ripresa Ntep costringe Lafont alla grande parata e Gnanon colpisce una clamorosa traversa di testa. L'unidici di Christian Gourcuff non riesce a chiudere i conti e così il Tolosa prende coraggio: Costil è miracoloso nel respingere il tentativo aereo di Jullien al 62'. Di fatto è questa l'unica chance del match fino all'81' quando Jullien ci prova ancora trovando però attento il portiere avversario. Il difensore nel recupero viene poi espulso dall'arbitro per un colpo proibito ai danni di Henrique. Finisce 1-0.



LA PROGRAMMAZIONE SU PREMIUM



Sabato 26 novembre:

Bordeaux-Dijon in diretta alle ore 20.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Michele Corti

Domenica 27 novembre:

Nizza-Bastia in diretta alle ore 17.00 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Marco Piccari

Lione-PSG in diretta alle ore 20.45 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Gianluca Prudenti. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati