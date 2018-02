Ligue 1, quanto guadagnano i giocatori? Neymar 3 mln al mese

Quanto guadagnano i giocatori del Psg? Le cifre ufficiose giravano da tempo, ma adesso 'L'Equipe' le ha rese ufficiali, pubblicando gli ingaggi di tutti i giocatori della Ligue 1. Ovviamente a farla da padrone è il club capolista del campionato, che piazza ben nove giocatori nella top 10 dei più pagati del Paese (e 12 nelle prime 13 posizioni).

Il più pagato, manco a dirlo, è Neymar, che da solo in un anno percepisce una cifra quasi doppia all'intero budget del piccolo Amiens (25 milioni) e in soli due mesi guadagna di più dell'intero monte ingaggio del club in lotta per non retrocedere (6 milioni). Il giocatore più pagato in casa Amiens, Moussa Konaté, riceve 40.000 € al mese, ma in squadra ci sono anche diversi giocatori a libro paga col minimo salariale (2.800 euro al mese): quanto guadagnano invece i Paperoni del campionato?

