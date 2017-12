Ligue 1, Psg-Troyes 2-0: Neymar-Cavani per la maxi-fuga

Serata più difficile del previsto per il Paris Saint Germain, il successo sul Troyes arriva solo nel quarto d'ora finale del match ma serve a portare a dieci i punti di vantaggio sulla seconda in Ligue 1, cioè il Marsiglia dopo le sconfitte di Monaco e Lione. Il successo al Parco dei Principi diventa fondamentale proprio perché due rivali su tre cadono nel turno infrasettimanale e ora Emery sa di avere in tasca il campionato.



Di più: la vittoria aiuterà a mettere in sordina ciò che succede a fine primo tempo quando Cavani subisce in area fallo da Azamoum e si prende di forza il tiro dal dischetto, allontanado con un movimento della testa Neymar che sembrava voler tirare dagli undici metri. Il Matador si fa ipnotizzare da Samassa vanificando il possibile vantaggio ma si rifarà nella ripresa, proprio su assist di O' Ney, combinazione utile a spegnere nuove possibili polemiche.



Nella ripresa il dominio non cambia ma neppure l'atteggiamento un po' troppo sicuro dei padroni di casa: i ritmi non si alzano e i giocolieri offensivi tentano sempre di arrivare in porta con la palla. Le cose migliorano un po' con l'ingresso di Mbappé, inizialmente risparmiato da Emery, anche se è Neymar a far saltare il bunker del Troyes. Al 73' il brasiliano scaglia dal limite un diagonale sinistro imprendibile per Samassa e trova il nono gol in campionato. Nel finale Trapp salva due volte su Suk, Cavani raddoppia e il Psg festeggia il maxi-vantaggio sulle inseguitrici.