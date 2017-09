Ligue 1, Psg-Tolosa 6-2: doppietta da favola per Neymar

Le luci dei riflettori erano tutte puntate su di lui, ma lui di certo non è uno che accusa la pressione. Neymar bagna il suo debutto al Parco dei Principi con il Psg con una doppietta da favola e segna il suo terzo gol in due partite di Ligue 1 dando il via al netto successo della squadra di Emery sul Tolosa.

Nonostante il 6-2 finale, però, non è stato tutto in discesa per i vice-campioni di Francia, che dopo poco più di un quarto d'ora vanno sotto puniti dalla grande azione sulla destra di Adou e dalla botta al volo di Gradel. La reazione dei parigini è affidata a alla sua stella, Neymar trova il pareggio alla mezz'ora arrivando come un fulmine sulla ribattuta del portiere su un tiro di Rabiot. Il gol incendia l'entusiasmo del pubblico e quattro minuti dopo lo stesso Rabiot ribalta il risultato con un diagonale chirurgico che si infila all'angolino.

Nella ripresa il Psg spinge per chiudere il match, ma Verratti complica i piani dei suoi facendosi espellere per doppia ammonizione. Nonostante l'inferiorità numerica, comunque, il Psg trova il tris grazie al rigore di Cavani, ma gli ospiti non mollano e accorciano le distanze con Jullien. Ci si aspetterebbe un finale di sofferenza per il Psg, ma Neymar e compagni invece dilagano: Pastore sigla il poker con un eurogol all'incrocio, poco dopo Kurzawa fa 5-2 e nel finale la stella brasiliana ex Barcellona fa letteralmente impazzire i suoi nuovi tifosi con una serpentina incredibile che lascia di sasso l'intera difesa del Tolosa. La Ligue 1 ha già un nuovo dominatore.

Neymar gol dopo mezz'ora, applaude anche Matuidi