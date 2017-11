Ligue 1, Psg-Nantes 4-1: Emery in fuga

Il Psg saluta la compagnia. La squadra di Emery va in fuga a +6 sul Monaco grazie al 4-1 rifilato al Nantes di Ranieri al Parco dei Principi. Al di là di qualche sbavatura in difesa i parigini hanno imposto la propria superiorità tecnica contro una formazione che fin qui aveva subìto appena 9 gol. Del resto la capolista ha a disposizione una rosa di grandissima qualità e può permettersi persino di far riposare giocatori del calibro di Kurzawa, Draxler e Mbappé e questo la dice davvero lunga sull'ampio divario con la 'concorrenza' o presunta tale.



PSG-NANTES 4-1 (Qui cronaca e tabellino)



I padroni di casa prendono in mano fin da subito il controllo del match e sfiorano il vantaggio con Cavani, impreciso da ottima posizione. Ma è una fiammata isolata perché ben presto i Canarini chiudono tutti i varchi agli avversari, il cui possesso palla risulta sterile e poco incisivo. Gli ospiti non stanno solo a guardare e vanno a un passo dal vantaggio: Dubois impatta male il pallone e conclude alto su azione di ripartenza.



La diga eretta da Ranieri cade però al 38': Cavani, servito da Pastore, disorienta Diego Carlos e supera di destro l'incolpevole Tatarusanu. L'estremo difensore ex Fiorentina capitola anche al 42' quando viene ingannato dal tiro cross di Di Maria dalla destra.



Nella ripresa l'undici di Emery sembra controllare e tuttavia al 60' il Nantes riapre i giochi approfittando di una dormita della difesa rivale: Nakoulma insacca da due passi su assist di Dubois. Per i parigini la paura dura soltanto 6': il destro di Pastore non è irresistibile ma Tatarusanu combina la frittata non trattenendo il pallone. La gara si chiude qui e c'è ancora il tempo per la doppietta di Cavani dopo un clamoroso pasticcio della retroguardia dei gialloverdi.