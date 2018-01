Ligue 1, Psg-Montpellier 4-0: Cavani-Neymar show. Nantes ok, Nizza battuto

Il Psg riscatta il ko contro il Lione e torna a dare spettacolo. Il Montpellier viene travolto 4-0 al Parco dei Principi nella 23.a giornata di Ligue 1 in una partita mai nin discussione. Dopo un'occasione fallita da Draxler, la squadra di Emery sblocca il match all'11': Neymar premia l'inserimento di Rabiot, il numero 25 mette in mezzo e Cavani da due passi non sbaglia di sinistro. Il Matador diventa così il giocatore che ha segnato più gol (157) nella storia del club parigino superando Zlatan Ibrahimovic.



La reazione degli ospiti è praticamente inesistente e i padroni di casa sfiorano il raddoppio che arriva puntuale al 40': Neymar trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Pedro Mendes su conclusione di Draxler. Questa volta i tifosi, visto che Cavani ha raggiunto il suo record, al contrario di quanto avvenuto con il Digione non fischiano ma anzi applaudono l'attaccante brasiliano ex Barcellona.



Nella ripresa i vicecampioni di Francia controllano con relativa tranquillità e al 70 chiudono i conti: Di Maria (tra i migliori in campo) sfrutta col mancino l'assist di Meunier, servito splendidamente da Pastore (obiettivo di mercato dell'Inter, in campo negli ultimi 23 minuti). A 8' dal termine Neymar arrotonda ulteriomente il risultato depositando comodamente in rete su assist di Cavani.



Nelle altre gare il Nantes di Ranieri passa 3-0 a Guingamp: decidono le reti di Thomasson, Sala (su rigore) e Ngom nella ripresa. I canarini salgono così al quinto posto staccando il Nizza. I rossoneri vengono sconftti 2-1 dal Metz: Roux porta avanti i granata, Balotelli si fa parare un rigore ma rimedia sulla ribattuta prima che Roux vada ancora a segno. Sorridono Saint Etienne (2-1 al Caen), Tolosa (1-0 al Troyes) e Angers (1-0 sull'Amiens).