Ligue 1, Psg-Montpellier 2-0: Emery in testa

Tra Paris Saint Germain e Montpellier partita vivace e ricca di occasioni che, non a caso, vincono i parigini vista la grande differenza di tasso tecnico. Il 2-0 al Parc des Princes consente alla squadra di Emery di ritrovare la vetta della Ligue 1, sorpasso al Monaco effettuato anche se la partita-scudetto è ancora tutta da giocare visto che gli avversari della Juventus in Champions devono ancora giocare la trentaquattresima giornata e recuperare il match saltato per la finale di Coupe de la Ligue.



Ma il Psg non poteva far altro che vincere e così ha fatto: dopo l'errore di Matuidi sotto porta e il gol annullato a Cavani, lo stesso Matador sblocca il match al 29'. L'azione manovrata Matuidi-Di Maria-Matuidi consente all'ex Napoli di segnare il 31° gol in campionato (e sono 44 in 44 partite stagionali), ma nel finale di tempo i padroni di casa soffrono terribilmente con la traversa di Mounié e il tiraccio al volo di Mbenza. In apertura di ripresa cioccolatino di Di Maria per il raddoppio, il Montpellier poi va vicino a riaprirla (quasi autogol di Cavani) tanto quanto i parigini a calare il tris. Ma il risultato non cambia, Psg nuovi padroni del campionato francese a quota 80: tre punti sopra il Monaco.



Nelle altre partite, prezioso successo interno del Bordeaux: il 2-0 al Bastia (in 10 dal 75' per il rosso a El Kaoutari, ex Palermo) consente agli uomini di Gourvennec di salire momentaneamente al quarto posto. Colpo anche del Nantes di Conceiçao che, complice la vittoria per 2-0 a Caen, e la sconfitta del Guingamp (0-3 a Lilla) fa un bel balzo verso l'Europa League. In zona retrocessione vincono Lorient (5-1 al Metz) e Digione (3-2 sull'Angers) lasciando ancora più solo in fondo alla classifica il Bastia.

EMOZIONE AL CALCIO D'INIZIO DI PSG-MONTPELLIER

Il calcio d'inizio di Psg-Montpellier è stato dato da due poliziotti, gesto simbolico per ricordare il collega morto nell'attacco terroristico di giovedì agli Champs Elysées.