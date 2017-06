Ligue 1, Psg-Monaco 1-1: Bernardo Silva gela Parigi al 92'

Se in tutta la sua storia il Psg ha vinto solo il 20% delle partite disputate in campionato contro il Monaco, un motivo deve pur esserci. Al Parco dei Principi la maledizione continua: a rinnovarla è il portoghese Bernardo Silva, una delle rivelazioni del Principato in questa stagione, che al 92' gela uno stadio già in festa. Tutto sommato è un pari meritato, anche se arrivato soltanto in pieno recupero: il Psg, costruito con ben altri obiettivi e investimenti, non ha mai dominato, neppure nel primo tempo giocato con eccessivo timore dal Monaco dopo l'ottimo avvio, né soprattutto nel secondo, quando la squadra di Emery ha faticato parecchio prima di trovare il gol.



L'assenza di Verratti in un big match si è in qualche modo sentita: Rabiot è un giocatore diverso (più mezzala e meno playmaker dell'azzurro) e Thiago Motta, contro avversari più aggressivi, non riesce ad accendere la luce. Toccava a Draxler accendere le luci al Parco, tanto più che Emery lo ha schierato titolare relegando in panchina Di Maria. Ma la scelta non ha pagato. L'occasione più ghiotta del primo tempo è capitata sui piedi di Marquinhos sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma l'ex romanista è arrivato in ritardo sul pallone. Dall'altro lato Lemar e Fabinho, partiti a razzo, si sono visti lentamente abbandonare dai compagni che non hanno alzato il pressing come nel primo quarto d'ora.



Nella ripresa il Monaco ha preso le misure al Psg e ha cominciato a metterlo maggiormente in difficoltà guadagnando campo, pur senza creare. Emery a quel punto ha messo dentro Di Maria al posto di Lucas provando la convivenza con Draxler e il tedesco, senza brillare, l'ha ripagato conquistando il rigore dell'1-0 trasformato dall'impalcabile Cavani al 79'. Gol numero 21 del Matador che rimpingua il record personale: sembrava sufficiente a mettere in ghiacciaia la partita e invece proprio l'attaccante nel finale ha lasciato scappare Bernardo Silva al limite dell'area, Thiago Motta è stato troppo lento nel chiudere e il tiro del portoghese ha sorpreso Areola, subentrato a Trapp. 1-1, il Monaco resta in vetta (ma insieme al Nizza di Balotelli) e il Psg a -3. A Balo va bene così.