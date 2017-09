Ligue 1, Psg-Lione 2-0: decidono Cavani e Mbappè

Non ci sono avversari per questo Psg, almeno in Francia. La squadra di Emery vince la sesta partita consecutiva piegando il Lione 2-0 al Parco dei Principi con le reti di Cavani e Mbappè e vola in testa a punteggio pieno, con tre lunghezze di vantaggio sul Monaco campione in carica.

Nonostante il risultato, però, i parigini hanno fatto molta fatica ad avere la meglio su un Lione combattivo e messo benissimo in campo, che ha imbrigliato a lungo la manovra di Neymar e compagni. Primo tempo da sbadigli con i padroni di casa che giochicchiano e gli ospiti che alzano le barricate dietro senza provare mai a far male, l'unica emozione è un corner di Neymar che il brasiliano indirizza direttamente in rete costringendo Lopes alla grande parata.

Nella ripresa invece partita molto più godibile, col Psg che spinge alla ricerca del vantaggio ma si scopre, liberando il fianco alle (poche) sortite offensive del Lione. Dopo un paio di tentativi di Dani Alves e Neymar, l'occasione migliore capita proprio agli ospiti, che nel giro di un minuto vanno due volte vicinissimi al gol (la traversa colpita da NDombele sta ancora tremando). Dopo la grande paura, però, il Psg accelera e passa grazie a un'invenzione del Matador Cavani, che si inventa un tacco al volo a fa 1-0 a 10' dal termine.

Una volta saltato il tappo il Psg dilaga, Cavani si fa parare un rigore da Lopes (davvero miracoloso nell'occasione) e poi Mbappè trova il raddoppio ben servito in verticale da un delizioso assist di Neymar. Gioco, partita e incontro, il Psg vince 2-0 per la gioia di Sarkozy (presente in tribuna) e continua a volare trascinato dai suoi fenomeni.