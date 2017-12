Ligue 1, Psg-Lille 3-1, Di Maria-Pastore-Mbappé, Emery riparte

"Di Maria e Pastore sono già partiti". Leboeuf, ex giocatore della nazionale francese campione del mondo del 1998, aveva commentato così gli ultimi risultati del Psg e tra le tante critiche aveva individuato nell'atteggiamento delle sue star un grosso problema. Dopo due sconfitte consecutive contro Strasburgo e Bayern, le prime della stagione, il Psg riparte battendo 3-1 il Lille e a segnare i primi due gol sono proprio loro, Angel Di Maria e Javier Pastore, prima del sigillo finale di Mbappé. Magari partiranno, o più probabilmente no, ma intanto fanno il proprio dovere.



Senza Neymar, squalificato, e Thiago Motta, infortunato, Emery decide di rinunciare a Draxler e schiera i due argentini, col Fideo nel tridente e l'ex trequartista del Palermo mezzala. Il gioco, a dire il vero, non ne ricava alcun beneficio, perché Rabiot davanti alla difesa continua a stentare. Ma nel contesto di una gara a ritmo lento, è un episodio a cambiarne le sorti: Mbappé è in fuorigioco quando regala un assist al bacio per l'incornata di Di Maria, ma nessuno se ne accorge e il gol è convalidato.



Regolare e bellissimo, invece, è il 2-0 in apertura di ripresa: Verratti recupera palla, Cavani fa da sponda per Di Maria che di prima intenzione serve Pastore, bravo a insaccare. Il Psg gestisce il vantaggio, sfiora il tris con Mbappé, ma proprio nel finale un errore di Marquinhos porta alla rete di El Ghazi che riapre la partita, anche se poi è la capolista ad andare vicino al gol con Cavani e Lo Celso, trovandolo al 93' con la volata di Mbappé, che ha gioco facile a insaccare a porta vuota.