Ligue 1: Psg ko, scatto Champions del Monaco

Penultima giornata di Ligue 1 piena di emozioni, corsa per le qualificazioni europee e la zona salvezza ancora apertissima. Ma partiamo dalla terza sconfitta in campionato del Psg, battuto in casa 2-0 dal Rennes: parzialmente rovinata la festa per l'ultima partita in carriera di Thiago Motta, nella ripresa a segno Bouringeaud e Hunou per i rossoneri che rimangono quinti, basterà un pari tra una settimana per i preliminari di Europa League.



Dietro ai campioni, vince solo il Monaco (1-0 di misura con il rigore di Fabinho al 90') che approfitta del pareggio di ieri del Marsiglia e soprattutto della sconfitta per 3-2 all'ultimo respiro del Lione sul campo dello Strasburgo: i monegaschi secondi tre punti sopra Garcia e due sopra Genesio.



Il Nizza cala il poker al Caen, ultima partita di Mario Balotelli all'Allianz Riviera con una doppietta: la prima rete è d'autore, la seconda su rigore. Arrotondano Saint-Maximin e Seri, inutile il gol di Kouakou, finisce 4-1 e per la squadra di Favre rimane una piccolissima chance per centrare i playoff di Europa League. Nelle altre partite sorride Claudio Ranieri che con il suo Nantes vince in trasferta (2-0 all'Angers), successi anche per Bordeaux (4-2 al Tolosa) e Lille (2-1 al Digione). Pareggiano 1-1 Montpellier e Troyes.