Ligue 1, Psg e Monaco a braccetto

Incredibile vittoria casalinga del Paris Saint Germain sul Lille nel terzo anticipo della 24.ma giornata di Ligue 1. Incredibile non tanto per ciò che si è visto in campo ma perché, dopo un match dominato, il pasticcio di Areola al minuto 86 che ha favorito la rete di De Preville sembrava condannare i parigini al secondo pareggio consecutivo al Parco dei Principi. Invece la forza di volontà della squadra di Emery è riuscita ad andare oltre l'ostacolo e al 91' Lucas, però partito in fuorigioco, è riuscito a correggere in rete il tiro di Cavani (che aveva anche aperto le marcature al 70') solo respinto da Enyeama.



Il Psg così rimane così a tre punti di distanza dal Monaco che passa 2-1 sul campo del Montpellier e rimane saldamente in testa alla classifica. L'ex Torino Glik sblocca il match al 18' e tre minuti più tardi Mbappe trova il raddoppio. La squadra di Gasset rientra in partita al 47' con Hilton e mette i brividi fino all'ultimo ai monegaschi che comunque riescono a portare a casa tre punti fondamentali. Nel finale espulso per doppia ammonizione Jemerson. Grazie a questo successo l'unidici di Jardim sale a quota 55 punti.



Il Bordeaux esagera e dilaga 4-0 a Caen. Vanno a segno Rolan (11'), Kamaro (al 22' e al 63') e Plasil al 90'. Agganciato il Saint Etienne (che ha però una partita in meno) al quinto posto a 36 punti.