Ligue 1, Psg-Angers 2-1: doppietta di Mbappé

Nell'anticipo (per via della finale di Coppa di Lega in programma il 31 marzo) della 31.a giornata di Ligue 1 il Paris Saint Germain batte 2-1 l'Angers al Parco dei Principi e si porta a quota 80 in classifica (+17 sul Monaco). Per la capolista una vittoria sofferta anche e soprattutto a causa dell'espulsione di Thiago Motta dopo soli 16 minuti di gioco: il centrocampista viene cacciato dall'arbitro Desiage per una brutta tacchettata ai danni di Thomas.



L'uomo copertina del successo della squadra di Emery è Kilian Mbappé. L'attaccante ex Monaco sblocca la gara al 12' battendo in diagonale Butelle su assist di Draxler e raddoppia al 25' con un preciso piatto destro (passaggio di Kurzawa). Nella ripresa gli ospiti ritornano in partita grazie a Ekambi al 75': il camerunense sul filo del fuorigioco beffa Trapp in uscita. Il portiere sale in seguito in cattedra con alcuni grandi intereventi che impediscono ai bianconeri di agguantare il pareggio mentre Mbappé va a un passo dalla tripletta (palo).



Il Psg dimentica così almeno per un giorno le polemiche legate alle divisioni nello spogliatoio, alimentate dalle dichiarazioni di Dani Alves. L'impressione però è che la delusione per l'eliminazione in Champions sia ancora forte.