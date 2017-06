Ligue 1, Psg a valanga sul Caen: poker Cavani

Un punto in due partite in Ligue 1 e il pareggio con l'Arsenal in Champions League: per qualcuno, la sfida contro il Caen era già un dentro-fuori per Unai Emery. Anche fosse vero, il tecnico del Paris Saint Germain tira un grosso sospiro di sollievo e ringrazia Edinson Cavani. Il Matador, criticato dopo i troppi errori nella sfida contro i Gunners, segna un grandissimo poker nel 6-0 finale e porta i parigini a 9 punti in classifica (uno in meno della coppia Nizza-Monaco, che devono ancora giocare).



Nell'anticipo della quinta giornata del campionato francese, il Psg parte subito forte e dopo 12 minuti è già in vantaggio: cross di Maxwell e Cavani piazza di sinistro nell'angolino opposto. La strada è in discesa per la squadra di Emery, tanto che al 23' siamo già 0-2, questa volta il Matador segna dal dischetto per il rigore concesso per il fallo su Lucas. L'uruguaiano non è sazio e, tra il 38' e il 46', sfrutta gli assist di Maxwell e Meunier per siglare il suo personal poker.



Anche Emery ne ha "abbastanza" tanto da sostituirlo nell'intervallo, il Psg così arrotonda il risultato al 67' con il bel tiro di destro da fuori area di Lucas e al 78' con Augustin.



