Ligue 1, poker Monaco e Nizza superato: il Lione affonda Garcia

Per un Nizza che rallenta, un Monaco irresistibile: dopo il poker dei monegaschi contro il Lorient, la Ligue 1 ha un nuovo padrone. La squadra di Jardim sembra un meccanismo perfetto, regala gol e divertimento: nel primo tempo, dopo appena 37', è già sul 3-0. Tra il 24' e il 28' la doppietta di Boschilia, poi il sigillo di Germain che arrotonda il risultato al 59' portando il Monaco a 48 punti.



Nelle ultime sei partite sono quindici punti, 20 i gol fatti, 5 i subiti e, a parte lo stop casalingo contro il Lione, solo vittorie. Ora la lotta in vetta al campionato francese diventa appassionante perché le prime tre sono racchiuse in tre punti: se il Monaco punta sul gruppo, Nizza e Psg si aggrappano ai suoi uomini di punta, Balotelli e Cavani. Una seconda parte di stagione emozionante, da vivere su Premium Sport.



L'Angers culla il sogno di una vittoria chiave per la zona salvezza in casa del St. Etienne passando in vantaggio al 17' con Pavlovic ma i ragazzi di Galtier rimontano nella ripresa grazie all'autogol di Bamba e alla rete del definitivo 2-1 di Perrin. Con quesi tre punti, Saint Etienne sesto a 30 punti.

Nel posticipo bella vittoria del Lione, che supera 3-1 il Marsiglia di Rudi Garcia al Parc Olympique Lyonnais dopo aver dominato gran parte della gara. Padroni di casa in vantaggio in chiusura di primo tempo con una grande giocata di Valbuena, che poi dedica la rete allo sfortunato compagno di squadra Fofana, costretto a dire addio al calcio a soli 25 anni per un problema alla caviglia. Nella ripresa il Lione trova il raddoppio con Lacazette in contropiede, Doria riapre la gara con un gol in mischia a 20' dal termine, ma poi uno svarione difensivo degli ospiti spiana la strada verso la porta a Lacazette, che sigla la doppietta personale. Il Lione è quarto con 37 punti, mentre l'OM resta fermo a 30.