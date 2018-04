Ligue 1, pari Psg: quota 100 punti ancora raggiungibile

Il Paris Saint Germain appena laureatosi campione di Francia rischia lo scivolone casalingo con il Guingamp ma alla fine agguanta il 2-2, primo pareggio casalingo dopo 17 vittorie consecutive. Al Parco dei Principi primo tempo da incubo per i parigini, apparsi svogliati e scollegati mentalmente: vantaggio ospite proprio in chiusura di frazione, bellissimo l'esterno sinistro di Blas che bacia la traversa e batte Areola.



Nella ripresa secondo scatto del Guingamp, Grenier recupera palla a Lo Celso, la palla arriva a Briand che fa 2-0. L'orgoglio dei campioni esce nel finale con il "solito" Cavani: prima su calcio di rigore (ma il fallo di Draxler su Phiri era fuori area) poi di testa sul cross di Meunier, sono 27 gol stagionali in campionato. Il pari va comunque bene alla squadra di Kombouaré e tiene aperta la possibilità per i parigini di toccare quota 100 punti, evento mai successo in Ligue 1: il Psg, a tre giornate dalla fine, è a 91 punti.



Rimpianti invece per il Marsiglia. La squadra di Rudi Garcia non va oltre l'-1 contro l'Angers, fallisce l'occasione di agganciare il Lione al secondo posto in classifica e rimane alle spalle anche del Monaco, davanti di una lunghezza. Allo Stadio Jean Bouin i biancocelesti sbloccano il match dopo soli 3 minuti con il rigore di Thauvin ma nella ripresa, al 79' Ismael Traoré pareggia i conti di testa sulla punizione di Tait. In attesa di provare ad agganciare la seconda posizione negli ultimi tre turni l'OM ora si concentra sulla semifinale di ritorno di Europa League con il Salisburgo (all'andata il club francese ha vinto 2-0).



Proprio in chiave Europa League importante successo (2-1) del Rennes sul Tolosa: i rossoneri ora sono soltanto a un punto di distanza dal 5° posto occupato dal Saint Etienne.