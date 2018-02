Ligue 1, pari per Lione e Nizza

Tutto fin troppo facile per il Psg nel posticipo della 27esima giornata. La squadra di Emery domina il Marsiglia di Garcia e stravince Le Classique 3-0 con le reti del suo tridente delle meraviglie Mbappé, Neymar (in realtà è autogol di Rolando) e Cavani. Una vittoria netta e meritata che porta i parigini a +14 sul Monaco (fermato ieri dalla clamorosa rimonta del Tolosa) e di fatto chiude i conti per la corsa al titotlo della Ligue 1.

Alle spalle della caplista continua il momento di crisi del Lione. La squadra di Genesio pareggia in casa 1-1 con il Saint Etienne, il successo in campionato manca dallo scorso 17 gennaio (2-0 sul campo del Guingamp). Con questo pareggio l'OL sale a quota 50 e rimane a 5 punti di distanza dal terzo posto occupato dal Marsiglia.

Mariano Diaz sblocca la gara al 19' superando Ruffier dopo un numero da applausi ai danni del malcapitato Perrin. Il numero 9 potrebbe realizzare la sua personale doppietta nella ripresa ma il suo destro da posizione favorevole è centrale. Nel finale il Lione soffre terribilmente: Marcelo salva sulla linea respingendo il tap-in a colpo sicuro di Beric che poi spreca di testa da due passi. Il pari è nell'aria: al 90' Debuchy insacca su assist di Cabella.

Il Nizza, senza Balotelli, non va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Bordeaux. I rossoneri rischiano di capitolare allo scadere (Baysse colpisce il palo) e restano appaiati proprio all'undici di Poyet a 36 punti.

