Ligue 1: pari Monaco, vincono Nizza e Marsiglia

Tre vittorie di misura e due pareggi nelle partite serali del sabato di Ligue 1, ma lo 0-0 di Montpellier è pesante visto che il Monaco non riesce a trovare la quinta vittoria consecutiva lasciando virtualmente strada libera al Psg (impegnato domani a Nantes contro Ranieri) per andare a +11 sul secondo posto.



I campioni in carica hanno trovato di fronte un avversario solido e per nulla intimorito, alla fine il risultato è giusto perché sia Lecomte che Subasic sono stati impeganti ma Jardim ha sofferto tanto la mancanza di Falcao, l'ex Lazio Keita non è riuscito a fare la prima punta venendo sostituito da Diakhaby a venti minuti dalla fine.



Sorride invece il Nizza (per Balotelli, entrato a gara in corso, poco più di venti minuti) che batte in casa 1-0 l'Amiens con Lees-Melou e ritorna sesto superando il Guingamp. Successi esterni per Lilla (contro il Caen) e Bordeaux (contro il Troyes) mentre il Digione si fa raggiungere nel finale dal Metz: finisce 1-1.