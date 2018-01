Ligue 1: pari Marsiglia-Monaco, il Lione perde

Spettacolare 2-2 tra Marsiglia e Monaco nello scontro diretto tra due delle tre squadre - l'altra è il Lione - che ambiscono a recitare un posto da protagonista in Ligue 1 , ovviamente alle spalle del Psg. Match ad alti ritmi fino al 90' al Vélodrome anche se i quattro gol arrivano nell'arco di sei minuti: apre subito l'ex Lazio Keita in contropiede, bello il dribbling su Rolando e facile il destro piazzato alle spalle di Mandanda. Ma un minuto dopo un'altra vecchia conoscenza italiana ristabilisce l'equilibrio, l'ex Milan Rami salta più in alto di Jemerson e insacca di testa. Altro strappo in apertura di ripresa: al 47' Germain di testa trova un gol da angolazione quasi impossibile dando un brutto dispiacere ai suoi ex tifosi, il Monaco riacciuffa il risultato al 51' con la percussione centrale di Fabinho che elude la coppia Rolando-Rami oltre alla imperfetta diagonale di Sakai. L'Olympique aggancia il Lione al secondo posto, i campioni in carica rimangono quarti ma a un solo punto di distanza.

Il Lione cade 3-1 a Bordeaux non approfittando dello scontro diretto tra Marsiglia e Monaco. La squadra di Poyet passa in vantaggio al 22' con De Preville, abile a battere di sinistro Lopes su assist di Meite. Cinque minuti più tardi Malcom si guadagna (fallo di Morel) e trasforma il calcio di rigore concesso da Letexier. Gli ospiti rientrano in partita al 44': Marcelo di testa supera Costil su corner di Felkir. Nel recupero della prima frazione Lopes atterra Poundje: secondo penalty per i padroni di casa che Laborde trasforma. Nella ripresa l'OL non riesce più a rialzarsi: il Bordeaux (in 10 dal 76' per il doppio giallo a Otavio) fa festa. Tre punti anche per il Lille (2-1 sullo Strasburgo).