Ligue 1: pareggi in Lille-Lione e Nizza-Nantes

Finisce in pareggio la sfida "italiana" tra Nizza e Nantes, Balotelli contro Ranieri: un punto che serve poco a entrambe le squadre che fanno tutto nel primo tempo. Rossoneri in vantaggio dopo soli cinque minuti con la zampata da attaccante vero di Dante ma alla mezz'ora Burner interviene in modo scomposto su Girotto costringendo Turpin a fischiare il calcio di rigore che Sala segna. Poche occasioni per Balotelli, sostituito al 77' da Srarfi. Il Nantes torna sopra al Montpellier, passettino verso l'alto del Nizza al nono posto.



Pareggio anche in Lille-Lione con l'Olympique che si mangia le mani: due volte in vantaggio con Traoré, si fa riprendere dall'accoppiata Pepe-Araujo e poi non riesce più a trovare il gol della vittoria colpendo pure due pali con Mariano Diaz. Primo tempo di marca ospite con la doppietta dell'attaccante del Burkina Faso, prima di opportunismo approfittando dell'errore di Maignan e poi con una bella girata in area. Nella ripresa si scatena il Lille, merito di Araujo entrato alla mezz'ora della prima frazione di gioco per l'infortunio di El Ghazi. Ottima l'intuizione di Galtier visto che il talento brasiliano 21enne prima serve Pepe per il gol che riapre il match e all'81' fa tutto da solo trovando il jolly da fuori area. Un punto in quattro partite per il Lione che perde contatto con le prime tre.